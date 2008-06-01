Нужно по имеющейся программе написать записку

Программа уже есть - "Разработка модуля оптимизации на основе Генетического Алгоритма"

Разработка структуры программы с использованием динамически подключаемых библиотек *.dll в которых реализованы оптимизируемые функции

Нужно написать пояснительную записку к программе.

2. Анализ технического задания

2.1 перечень функций разрабатываемой программы

2.2 требование к структуре (модульность)

2.3 определение этапов разработки программы и документации

2.4 выбор языка программирования

3. Разработка структуры программы с использованием динамически подключаемых библиотек *.dll в которых реализованы оптимизируемые функции

(основная часть) 30-40стр.

3.1 разработка структуры программы

3.2 описание методов решения задачи (как оптимизируется функция с помощью ГА)

3.3 описание алгоритма (описать метод оптимизации. Блок-схему. Пошаговое описание действий при решении задачи)

3.4 разработка интерфейса.

Графический материал:

- диаграммы вариантов использования

- блок-схемы алгоритмов

- функциональные схемы (функции системы и их взаимодействие)

- графический интерфейс(окна)

жду ваших предложений

срок пару дней

аська 380-945-346