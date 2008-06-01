Всем привет. К вечеру (1.06.08) необходимо сделать 3 задания по матану. Зачет). Очень надо. Прилагается картинка с номерами.
Нужно по имеющейся программе написать записку
Программа уже есть - "Разработка модуля оптимизации на основе Генетического Алгоритма"
Разработка структуры программы с использованием динамически подключаемых библиотек *.dll в которых реализованы оптимизируемые функции
Нужно написать пояснительную записку к программе.
2. Анализ технического задания
2.1 перечень функций разрабатываемой программы
2.2 требование к структуре (модульность)
2.3 определение этапов разработки программы и документации
2.4 выбор языка программирования
3. Разработка структуры программы с использованием динамически подключаемых библиотек *.dll в которых реализованы оптимизируемые функции
(основная часть) 30-40стр.
3.1 разработка структуры программы
3.2 описание методов решения задачи (как оптимизируется функция с помощью ГА)
3.3 описание алгоритма (описать метод оптимизации. Блок-схему. Пошаговое описание действий при решении задачи)
3.4 разработка интерфейса.
Графический материал:
- диаграммы вариантов использования
- блок-схемы алгоритмов
- функциональные схемы (функции системы и их взаимодействие)
- графический интерфейс(окна)
жду ваших предложений
срок пару дней
аська 380-945-346
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