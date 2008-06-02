Лабораторная на Assembler (резидентная программа)

$15
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Завершен3 заявки165 просмотров

Написание резидентной программы. Перехватить прерывание рисования точки и сдвинуть эту точку на 100px вправо и вниз. Использовать tasm.

Срок - четверг, 5 июня.

Ассемблер
17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

veacheslav
Toady 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень хороший заказчик. Оплатил вовремя, вежливый. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

veacheslav
Toady 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад