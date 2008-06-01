Часть диплома по ремонту и монтажу (ПЗ и чертежи)

$60
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Закрытнет заявок177 просмотров

Для диплома по машине для обрабатывающей промышленности необходимо:

1) технологическая карта монтажа (ПЗ)

2) план расположения отверстий и способ установки (чертеж)

3) ремонтный чертеж вала (чертеж - есть сам чертеж вала в Компасе)

Вся необходимая дополнительная информация имеется.

Срок: 10:00 08.06.08 - 100% бюджета

10:00 07.06.08 - 130% бюджета

17 лет назад
vovito
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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