Создать диалоговое окно, кнопки добавления записи, удаление записи, сохранение записей на диск, открытие этого файла и т.п. Visual C++ 6.0, MFC При создании базы использовать связные списки с помощью класса CLR, ...
Чертежи! Срочно!
Нужно срочно сделать чертежи схем осциллографа. Есть картинки этих схем, из которых надо получить чертежи в визио!
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