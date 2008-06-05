Лабы по MFC в Visual C++ 6

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Завершен7 заявок274 просмотра

Создать диалоговое окно, кнопки добавления записи, удаление записи, сохранение записей на диск, открытие этого файла и т.п. Visual C++ 6.0, MFC

При создании базы использовать связные списки с помощью класса CLR, Аrray (не обязательное условие)

Нужны четыре разных варианта: 8, 11, 25, 28

Выглядеть они должны по-разному. Желательно также чтоб и код был не похож, но не обязательно.

Довольно срочно. Могу прислать образец. Описание не нужно, только программы.

Пишите цену и сроки.

17 лет назад
Cave
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Direct3DDevice
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ronin83
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vs_dev
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TimurKA
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Direct3DDevice
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ronin83
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vs_dev
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TimurKA
Тимур 
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