Курсовая работа. Срочно!

Всвязи с тем что предыдущий исполнитель не справился с работой, более того вообще куда то пропал с предоплатой, открываю заново этот проект.

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