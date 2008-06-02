Исследования соц-эконом процессов

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужно выполнить контрольную работы по предмету Исследование социально-экономических и политических процессов.

Тема: Изучение оценки эффективности населением работы органов местного самоуправления.

Цель: провести анкетный опрос и проанализировать результаты в соответствии с темой, определяющего сферу общественных отношений.

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17 лет назад
kna308
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16 лет назад

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