Написать доклад на 5 листов

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка193 просмотра

Требуется написать доклад на русском языке объёмом 5 листов по теме "Ценовая политика в гостиничном сервисе". Можете поискать в инете, но лично я там ничего нормальнго не смог найти.

17 лет назад
Stalin85
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад
$1
Быстро и качественно справилась с работой. Спасибо.
Ответственный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Astarta50
Татьяна 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
14 отзывов
17 лет назад