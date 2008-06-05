Линейная алгебра (5 задач)

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Завершен6 заявок300 просмотров

Решить 5 задач по линейной алгебре. Вариант № 3.

Задание в приложении.

17 лет назад
iamklerk
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена качественно и раньше необходимого срока. Очень грамотный и профессиональный подход к своему делу. Всем рекомендую.
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
17 лет назад