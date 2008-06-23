Проектирование

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Завершен3 заявки171 просмотр

Есть небольшие задания по проектированию

Есть примеры готовых заданий.

Нужно сделать довольно срочно,пожалуйста, оставляйте заявку, если у вас есть время и опыт подобных работ.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sobu
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
Сергей отлично справился с заданием. Сделал все максимально точно и оперативно, за адекватные деньги. Спасибо! Рекомендую!
Очень хороший заказчик! Были предоставлены все материалы и комментарии. Мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sobu
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад