Необходимо написать курсовой проект Тема: Разработка высокоточного импульсного лазера для контроля фокусного расстояния большого оргитального рентгеновского телескопа Смотрите вложение Сроки необходимо уточните
Проектирование
Есть небольшие задания по проектированию
Есть примеры готовых заданий.
Нужно сделать довольно срочно,пожалуйста, оставляйте заявку, если у вас есть время и опыт подобных работ.
Выбранный исполнитель
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