Лабораторные работы

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Завершен5 заявок188 просмотров

Нужно осделать 4 лабораторки, есть методички и примеры готовых работ.

Сделать нужно до воскресенья.

17 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

eKuZnetZova
Елена 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Все сделано в лучшем виде, даже лучше, чем я думал! Большое спасибо Елене за работу! Рекомендую!
Отличный заказчик! Задание описано конкретно и точно. Помимо этого предоставил нужный доп. материал. Оплата мгновенная. Работается легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

eKuZnetZova
Елена 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад