Оптика и механика, курсовой проект

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Закрыт2 заявки193 просмотра

Необходимо написать курсовой проект

Тема: Разработка высокоточного импульсного лазера для контроля фокусного расстояния большого оргитального рентгеновского телескопа

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17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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