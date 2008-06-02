Разработка информационной системы

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Закрыт2 заявки190 просмотров

1. Предмет

Информационные технологии

2. Тему

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С WEB-ИНТЕРФЕЙСОМ В СРЕДЕ ОСУБД Cache

3. Формат работы

Курсовая работа

4. Объем работы

Не важно

5. Название Вашего факультета

ЭТФ

6. Срок сдачи

5 дней

пожелания по работе.

Задание на Курсовую работу находится во вложении письма. Также есть Методичка по выполнению работы и готовая работа по 16 варианту. Мой вариант - 6!

17 лет назад
diplomnew
Петр 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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