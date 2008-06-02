Есть небольшие задания по проектированию Есть примеры готовых заданий. Нужно сделать довольно срочно,пожалуйста, оставляйте заявку, если у вас есть время и опыт подобных работ.
Разработка информационной системы
1. Предмет
Информационные технологии
2. Тему
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С WEB-ИНТЕРФЕЙСОМ В СРЕДЕ ОСУБД Cache
3. Формат работы
Курсовая работа
4. Объем работы
Не важно
5. Название Вашего факультета
ЭТФ
6. Срок сдачи
5 дней
пожелания по работе.
Задание на Курсовую работу находится во вложении письма. Также есть Методичка по выполнению работы и готовая работа по 16 варианту. Мой вариант - 6!
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