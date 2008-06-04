Необходимо решить пару десятков школьных примеров за 11 класс. Ася для связи 418115
Написать программу уровня 2-3 курса тех ВУЗа C#2.0
Цель программы: разработать модель замены страниц в оперативной памяти на основе рабочего набора
Программа должна быть написана на C# 2.0(Net Framework 2.0) и содержать полиморфизм, наследование. Часть программы или элементы должны быть помешены в dll библиотеку, к которой потом будет обращаться программа.
Код должен быть хорошо комментирован.
Принцип работы программы:
Каждая подпрограмма состоит из набора страниц. В исполняемой модели программы, к примеру, 20 страниц. Программа имеет однозначный алгоритм выполнения (последовательность загрузки её страниц). Можно придумать его фиксированным или сделать случайную генерацию порядка страниц. В оперативной памяти, к примеру, 3 ячейки. В каждый момент времени ячейки содержат некие значения страниц выполняемой в модели программы. К примеру, в первый момент времени в первую ячейку заносится первая страница программы, остальные 2 ячейки пусты. В следующий момент времени в первой ячейке сохраняется первая страница, во вторую добавляется вторая. И так далее. В четвёртый момент времени все три ячейки уже заполнены, прерывания нет. Это расценивается как успех. В пятый момент времени ячейка, которая была заполнена раньше других, очищается и в неё заносится четвёртая по порядку страница программы. Снова прерывание. И так далее. Всё это наглядно представлено в виде таблицы (передам). В конечном итоге требуется вывести на монитор окно программы с DataGriedView, в которой сгенерирована модель, набор страниц и их порядок некой программы, и идёт по таймеру выполнение модели (заполняется и очищается память), в конце выполняется подсчёт количества успехов и неудач.
Также необходимо написать пояснительную записку и написать программу до 12 июня.
Бюджет от 2000 рублей, возможно и больше при быстром и грамотном выполнении поставленной задачи.
Все вопросы объясню кто возьмётся.
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ICQ: 334611800
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