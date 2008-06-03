Нужно решить задачи по ТОЭ срочно. ICQ 339399978
Сделать лабы по программированию графики
В папке Марина выполнен мой вариант (5 лаб полностью, 6-я не до конца). В папке LabKG выполнены 10 лабораторных работ полностью, но другого варианта. Нужно с 6 по 10 переделать под мой вариант. А с 11-й по 16-ю выполнить полностью.
Файл с примерами: http://ifolder.ru/6839171
С заданием можно ознакомиться тут:
Логин: k915dxa
Пароль: VU421fdo
Вариант 3-й
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