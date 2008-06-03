Сделать лабы по программированию графики

В папке Марина выполнен мой вариант (5 лаб полностью, 6-я не до конца). В папке LabKG выполнены 10 лабораторных работ полностью, но другого варианта. Нужно с 6 по 10 переделать под мой вариант. А с 11-й по 16-ю выполнить полностью.

Файл с примерами: http://ifolder.ru/6839171

С заданием можно ознакомиться тут:

www.cdo.vlsu.ru:81

Логин: k915dxa

Пароль: VU421fdo

Вариант 3-й