Создание веб-страниц современыми способами

$100
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Завершен1 заявка246 просмотров

Что: Дипломная работа оформленная по гос. стандартам, с объемом основного текста 30 стр.

Тема: Создание веб-страниц современыми способами.

Дата сдачи: 05.06.08

Оплата: После сдачи работы

Замечание: Предложения с предоплатой и повышением размера оплаты не рассматриваются.

Контактная информация:

e-mail: [email protected]

icq: 416000074

17 лет назад
kovaks-incorp
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад
$50
7 дней
Дoвoлeн paбoтoй! Paбoтa выпoлнeнa Андреем дocpoчнo и кaчecтвeннo, были yчтeны вce пoжeлaния и тpeбoвaния. Taкжe Андрея нe cмyтилo oтcyтcтвиe пpeдoплaты и oплaтa зaкaзa пocлe пpocмoтpa paбoты. Oтвeтcтвeнный и дoбpocoвecтный иcпoлнитeль c oчeнь выcoким пoтeнциaлoм. Пpиятнo paбoтaть. Bceгдa нa cвязи. Peкoмeндyю.

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topshotter
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 лет назад