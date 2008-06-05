Курсовая - C++Builder 6

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Завершен1 заявка202 просмотра

Вариант 1: Полный двоичный перебор и его ускорение путем отсечения заведомо неподходящих вариантов (на примере задачи разделения камней на две кучи).

Все материалы прикрепил.

17 лет назад
soft35
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3 года назад

Выбранный исполнитель

wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад
$30
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wiseman33
52 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов
17 лет назад