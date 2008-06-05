Что: Дипломная работа оформленная по гос. стандартам, с объемом основного текста 30 стр. Тема: Создание веб-страниц современыми способами. Дата сдачи: 05.06.08 Оплата: После сдачи работы Замечание: Предложения с предоплатой и ...
Курсовая - C++Builder 6
Вариант 1: Полный двоичный перебор и его ускорение путем отсечения заведомо неподходящих вариантов (на примере задачи разделения камней на две кучи).
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