Диплом

$500
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Закрыт11 заявок461 просмотр

Нужен человек для написания димлома.

Плачу 8000р.

Диплом нужен к 20 июня.

Предоплат не делаю.

Полная оплата толька после проверки.

Без плагиата.

Свой предложения кидайте на [email protected].

Все материалы буду кидать тому,кто откликнется.

Жду.

На сайте не писать.

17 лет назад
alex_KKK
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров