Необходимо сделать 26 задач по физике. 1курс Вуза. Бюджет: 500рублей.
Диплом
Нужен человек для написания димлома.
Плачу 8000р.
Диплом нужен к 20 июня.
Предоплат не делаю.
Полная оплата толька после проверки.
Без плагиата.
Свой предложения кидайте на [email protected].
Все материалы буду кидать тому,кто откликнется.
Жду.
На сайте не писать.
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