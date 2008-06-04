Контрольные по экономике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок276 просмотров

Необходимо сделать 2 контрольные по экономике. (только решить задачи, несложные, 2й курс непрофильного вуза)

Материалы в приложении.

Только 6й вариант.

Срок 1-2 дня максимум.

Оплата 40$

17 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

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