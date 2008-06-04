Редактирование Дипломного проекта

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Закрыт13 заявок332 просмотра

Необходимо отредактировать диплом,подогнать под требования института(высылаю и дипломом)

Плюс создание и добавление в диплом круговых диаграмм и изображений(есть).Создание презентации.

17 лет назад
dasha_malvina
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

pankov-anton
Антон 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад