26 задач по физике

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Закрыт5 заявок293 просмотра

Необходимо сделать 26 задач по физике. 1курс Вуза.

Бюджет: 500рублей.

17 лет назад
Menedgar_The_BP
Иван 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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