Довести до ума курсовую

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Закрыт1 заявка267 просмотров

Тема "Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе"

требования к работе:

Работа должна состоять из введения, анализа литературных источников, заключения и выводов. Реферативная курсовая работа должна содержать не менее 30 страниц, список литературы должен содержать не менее 20 источников.

17 лет назад
costa72
53 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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