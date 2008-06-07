Резидентная программа на Assembler

$12
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Завершен2 заявки202 просмотра

Есть совсем простенькая игрушка написанная на асме. Нужно, чтобы резидентная прога делала из нее скриншот и сохраняла в формате BMP в текущую папку (где она сама находится). Игрушку см. в Приложении.

Срок - 6 июня, пятница, 10:00 (МСК).

Ассемблер
17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dcoder
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$12
3 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Никаких претензий к исполнителю.
Порадовало четкое и ясное ТЗ. Заказчик быстро и адекватно отвечал на возникающие вопросы. Впечатления только положительные.

Заявки фрилансеров

dcoder
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад