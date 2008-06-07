Тема "Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе" требования к работе: Работа должна состоять из введения, анализа литературных источников, заключения и выводов. Реферативная курсовая работа должна содержать не менее 30 страниц, список литературы должен содержать ...
Резидентная программа на Assembler
Есть совсем простенькая игрушка написанная на асме. Нужно, чтобы резидентная прога делала из нее скриншот и сохраняла в формате BMP в текущую папку (где она сама находится). Игрушку см. в Приложении.
Срок - 6 июня, пятница, 10:00 (МСК).
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