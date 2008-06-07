Резидентная программа на Assembler

Есть совсем простенькая игрушка написанная на асме. Нужно, чтобы резидентная прога делала из нее скриншот и сохраняла в формате BMP в текущую папку (где она сама находится). Игрушку см. в Приложении.

Срок - 6 июня, пятница, 10:00 (МСК).