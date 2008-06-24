Есть программа, в ней алгоритм Генетический нужно Нужно рассчитать временную сложность алгоритма ( алгоритм классический почти ) решается задаче о ранце
Нужен реферат. Срочно!
Тема "Приключенческий туризм в России: история развития 19-20 век"
Объем 10-15 страниц
План работы:
1. Введение - 3 стр
2. Основные черты и виды Приключенческого туризма 19-20 в в России.
3. Приключенческий туризм 19-20 века России. Этапы развития(где зародился и т.д. до конца 20 века.)
4. Общая хар-ка
5. вывод 1-2 стр.
Обязателен в конце полный перечень литературы откуда была взята информация(желательно указывать страницы), либо из каких интернет ресурсов.
P/S Нужно строгое соответствие по теме!
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