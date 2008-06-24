Нужен реферат. Срочно!

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Завершен4 заявки653 просмотра

Тема "Приключенческий туризм в России: история развития 19-20 век"

Объем 10-15 страниц

План работы:

1. Введение - 3 стр

2. Основные черты и виды Приключенческого туризма 19-20 в в России.

3. Приключенческий туризм 19-20 века России. Этапы развития(где зародился и т.д. до конца 20 века.)

4. Общая хар-ка

5. вывод 1-2 стр.

Обязателен в конце полный перечень литературы откуда была взята информация(желательно указывать страницы), либо из каких интернет ресурсов.

P/S Нужно строгое соответствие по теме!

17 лет назад
rapboy
35 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
$25
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Lava24
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад