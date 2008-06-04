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Контрольная работа по логистике
Заказ 1664-KON
Тип работы: Контрольная
Предмет: Логистика
Тема работы: Контрольная работа по логистике
Объем работы: 20-25 страниц
Срок: 1 неделя
Название учебного заведения: Институт управления и права
Детали:
Работа состоит из теоретической части (ответы на вопросы) и практической части. Ответы надо
писать непосредственно после вопроса. В конце работы - СИЛ.
Теоретическая часть контрольной работы:
4. Основные принципы логистики и десять характерных признаков (особенностей) логических систем
(ЛС).
6. Структура и взаимодействие общих затрат логистической системы.
14. Планирование потребностей в запасах: методы ABC и XYZ.
20. Управление дефицитом в логистических системах снабжения.
22. Логистический цикл сбыта продукции: сущность, этапы, элементы.
28. Система минимизации затрат производителя на доставку продукции конечному потребителю \ПРП\:
сущность, условия использования.
33. Методы повышения организованности (эффективности) производственного процесса.
39. Закон синхронизации частей производственного процесса и возможности оптимизации
материальных потоков в производстве.
40. Система планирования производственных ресурсов \MRP-2 или ППР\: синхронизация интеграция,
оптимизация материальных потоков.
45. Принципы организации обслуживания рабочих мест в производстве.
54. Тенденции в организации систем комиссионирования на складах и требования к ним.
Практическая часть контрольной работы:
Необходимо разработать проект по организации и управлению логистическими процессами для
предприятий и организаций различных форм собственности (далее фирма) по следующей схеме:
1. Характеристика фирмы (название, форма собственности, сфера деятельности, тип и объем
производства).
2. Структура управления логистическими процессами.
3. Схему логистической системы и место логистики в деятельности фирмы.
4. Исследование рынка закупки сырья и материалов, выбор метода определения потребности в
материалах, выбор поставщиков, контроль за их деятельностью и документационное обеспечение
закупочной логистики.
5. Выбор вида товарно-материальных запасов, их назначение и форму, система управления запасами
на фирме, методы управления, движения материальных потоков в организации, расчет параметров
системы управления запасами и схематическое их изображение.
6. Характеристика организации производственных процессов.
7. Место складирвания в логистической системе фирмы: значение, функции склада, виды склада (если
необходимо)
8. Характеристика транспортной логистики: цели и значение транспортного хозяйства предприятия
и выбор оптимальных транспортных средств (если необходимо).
9. Управление заказами, их распределение и контроль за продажами. Документационное обеспечение
логистики распределения.
10. Обоснование и разработка мероприятий по повышении эффективности функционирования
организационных систем за счет выявления и устранения внутрисистемных и межсистемных
конфликтов.
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