Заказ 1664-KON

Тип работы: Контрольная

Предмет: Логистика

Тема работы: Контрольная работа по логистике

Объем работы: 20-25 страниц

Срок: 1 неделя

Название учебного заведения: Институт управления и права

Детали:

Работа состоит из теоретической части (ответы на вопросы) и практической части. Ответы надо

писать непосредственно после вопроса. В конце работы - СИЛ.

Теоретическая часть контрольной работы:

4. Основные принципы логистики и десять характерных признаков (особенностей) логических систем

(ЛС).

6. Структура и взаимодействие общих затрат логистической системы.

14. Планирование потребностей в запасах: методы ABC и XYZ.

20. Управление дефицитом в логистических системах снабжения.

22. Логистический цикл сбыта продукции: сущность, этапы, элементы.

28. Система минимизации затрат производителя на доставку продукции конечному потребителю \ПРП\:

сущность, условия использования.

33. Методы повышения организованности (эффективности) производственного процесса.

39. Закон синхронизации частей производственного процесса и возможности оптимизации

материальных потоков в производстве.

40. Система планирования производственных ресурсов \MRP-2 или ППР\: синхронизация интеграция,

оптимизация материальных потоков.

45. Принципы организации обслуживания рабочих мест в производстве.

54. Тенденции в организации систем комиссионирования на складах и требования к ним.

Практическая часть контрольной работы:

Необходимо разработать проект по организации и управлению логистическими процессами для

предприятий и организаций различных форм собственности (далее фирма) по следующей схеме:

1. Характеристика фирмы (название, форма собственности, сфера деятельности, тип и объем

производства).

2. Структура управления логистическими процессами.

3. Схему логистической системы и место логистики в деятельности фирмы.

4. Исследование рынка закупки сырья и материалов, выбор метода определения потребности в

материалах, выбор поставщиков, контроль за их деятельностью и документационное обеспечение

закупочной логистики.

5. Выбор вида товарно-материальных запасов, их назначение и форму, система управления запасами

на фирме, методы управления, движения материальных потоков в организации, расчет параметров

системы управления запасами и схематическое их изображение.

6. Характеристика организации производственных процессов.

7. Место складирвания в логистической системе фирмы: значение, функции склада, виды склада (если

необходимо)

8. Характеристика транспортной логистики: цели и значение транспортного хозяйства предприятия

и выбор оптимальных транспортных средств (если необходимо).

9. Управление заказами, их распределение и контроль за продажами. Документационное обеспечение

логистики распределения.

10. Обоснование и разработка мероприятий по повышении эффективности функционирования

организационных систем за счет выявления и устранения внутрисистемных и межсистемных

конфликтов.