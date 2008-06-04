Контрольная по инновационному менеджменту

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Закрыт2 заявки170 просмотров

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Тема работы: Контрольная по инновационному менеджменту

Срок: 1 неделя

Детали:

В работе нужно раскрыть 12 вопросов теоретической части и решить 5 задач. Надо указать СИЛ.

17 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

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