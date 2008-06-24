Заказ 1670-REF

Тема работы: Реферат по исследованию систем управления, тема на выбор из списка

Объем работы: 15-20 страниц

Срок: 1 неделя

Детали:

В заключении помимо выводов надо обозначить личное мнение о современном состоянии и

перспективах проблемы.

Темы на выбор:

1. Основные тенденции в развитии современного научного познания.

2. Системный анализ – методология проведения исследования.

3. Роль человека и процессов целеобразования в развитии системы управления.

4. Гипотеза и концепция в развитии научной теории.

5. Виды исследований и их значение в общем, функциональном., стратегическом управлении

организацией.

6. Задачи исследования систем управления.

7. Значение и содержание диалектического подхода к исследованию.

8. взаимосвязь исследования с реализацией функции управления.

9. Исследование как основа и элемент технологии управления.

10. Классификация видов моделирования систем управления.

11. Математическое моделирование систем управления.

12. Этапы, процедуры, результаты экспериментирования.

13. Опыт социально-экономического экспериментирования в России и за рубежом.

14. Этапы, процедуры, результаты тестирования.

15. Основные формы мышления – понятия, суждения, умозаключения и их применение в исследованиях

систем управления.

16. Роль анализа и обоснования в процессе познания системы управления.

17. Принципы группировки, классификации и типологии фактов.

18. Методы исследования систем управления.