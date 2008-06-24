Заказ 1666-KON Тема работы: контрольная по геополитике Срок: 1 неделя Детали: в контрольной надо написать ответы на теоретические вопросы, выполнить практическое задание и тест.
Реферат по исследованию систем управления
Заказ 1670-REF
Тема работы: Реферат по исследованию систем управления, тема на выбор из списка
Объем работы: 15-20 страниц
Срок: 1 неделя
Детали:
В заключении помимо выводов надо обозначить личное мнение о современном состоянии и
перспективах проблемы.
Темы на выбор:
1. Основные тенденции в развитии современного научного познания.
2. Системный анализ – методология проведения исследования.
3. Роль человека и процессов целеобразования в развитии системы управления.
4. Гипотеза и концепция в развитии научной теории.
5. Виды исследований и их значение в общем, функциональном., стратегическом управлении
организацией.
6. Задачи исследования систем управления.
7. Значение и содержание диалектического подхода к исследованию.
8. взаимосвязь исследования с реализацией функции управления.
9. Исследование как основа и элемент технологии управления.
10. Классификация видов моделирования систем управления.
11. Математическое моделирование систем управления.
12. Этапы, процедуры, результаты экспериментирования.
13. Опыт социально-экономического экспериментирования в России и за рубежом.
14. Этапы, процедуры, результаты тестирования.
15. Основные формы мышления – понятия, суждения, умозаключения и их применение в исследованиях
систем управления.
16. Роль анализа и обоснования в процессе познания системы управления.
17. Принципы группировки, классификации и типологии фактов.
18. Методы исследования систем управления.
Выбранный исполнитель
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