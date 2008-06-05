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Автоматизация рабочего места
Здравствуйте, нужна дипломная работа, сейчас опишу что нужно
1. Тип работы - диплом
2. Дисциплина - информационные системы
3. Тема работы - Автоматизация рабочего места менеджера по приёму заказов на продукцию
4. Дата выполнения работы - 17 июня 2008 года
5. ICQ 393248472
Примечание: сдаваться диплом будет в Казахстане, поэтому нужно учитывать специфику и экономику Казахстана...
программа должна представлять собой базу данных, написанную на Delphi
в ней должны реализоваться такие функции как хранение и редактирование информации о продуктах, поставщиках, заказщиках, заказах (идеальным вариантом будет Delphi+Access)
диплом должен быть выполнен "под ключ", т.е. должна быть полностью рабочая программа+полностью готовая текстовая часть (задания на части экономики и охраны труда, параметры оформления скину позже)
оплата по факту, цены и сроки в ICQ
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