Нужна курсовая

Здравствуйте. нужно написать 3 курсовые работы по предметам:

1. национальная экономика

2. международная экономическая деятельность

3. бухучет

если вы можете помочь хотя бы по одному из предметов- пишите.

ориентировочный размер- 20 страниц каждая.

зы: когда будете указывать примерную стоимость- пишите цену за 1 работу.