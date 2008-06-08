Тема в заголовке, предмет - мат. статистика. есть методичка и пример работы. Сроки - срочно. Обращайтесь, пожалуйста, с опытом выполненных успешно работ на схожие темы.
Курсовые тепломассообмен и расчет качества воды
Сделать две курсовые.
В одной чертеж 1 А1.
Срок до 08.06.08
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