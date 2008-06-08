Курсовые тепломассообмен и расчет качества воды

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Сделать две курсовые.

В одной чертеж 1 А1.

Срок до 08.06.08

17 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров