Тема в заголовке, предмет - мат. статистика. есть методичка и пример работы. Сроки - срочно. Обращайтесь, пожалуйста, с опытом выполненных успешно работ на схожие темы.
Курсовая по предмету "Машиностроение"
Технологичность обьекта
проивзодства,разработка маршрутного технологического процесса изготовления,расчет припуска на обработку по технологическим
переходам для поверхностям,расчет режимов резания на операции.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте, нужна дипломная работа, сейчас опишу что нужно 1. Тип работы - диплом 2. Дисциплина - информационные системы 3. Тема работы - Автоматизация рабочего места менеджера по приёму заказов на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт17 лет назад
Кто может исправить задачю по сопромату, пишите в личку. Данные в файле.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. нужно написать 3 курсовые работы по предметам: 1. национальная экономика 2. международная экономическая деятельность 3. бухучет если вы можете помочь хотя бы по одному из предметов- пишите. ориентировочный размер- ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Есть методичка с подробым описанием, есть пример. Нужно сделать срочно.Закрыт17 лет назад
- $25
Тема "Приключенческий туризм в России: история развития 19-20 век" Объем 10-15 страниц План работы: 1. Введение - 3 стр 2. Основные ...Завершен17 лет назад
- $100
Есть программа, в ней алгоритм Генетический нужно Нужно рассчитать временную сложность алгоритма ( алгоритм классический почти ) решается задаче о ранцеРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Заказ 1673-KON Тема работы: Контрольная по инновационному менеджменту Срок: 1 неделя Детали: В работе нужно раскрыть 12 вопросов теоретической части и решить 5 задач. Надо указать СИЛ.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Заказ 1670-REF Тема работы: Реферат по исследованию систем управления, тема на выбор из списка Объем работы: 15-20 страниц Срок: 1 неделя Детали: В заключении помимо выводов ...Завершен17 лет назад
Заказ 1666-KON Тема работы: контрольная по геополитике Срок: 1 неделя Детали: в контрольной надо написать ответы на теоретические вопросы, выполнить практическое задание и тест.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад