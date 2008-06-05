Курсовая по предмету "Машиностроение"

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Технологичность обьекта

проивзодства,разработка маршрутного технологического процесса изготовления,расчет припуска на обработку по технологическим

переходам для поверхностям,расчет режимов резания на операции.

17 лет назад
iron_07
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17 лет в сервисе
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16 лет назад

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