Тема в заголовке, предмет - мат. статистика. есть методичка и пример работы. Сроки - срочно. Обращайтесь, пожалуйста, с опытом выполненных успешно работ на схожие темы.
Землепользование
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812 933 77 09
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