Курсовая Качество стандартизации и сертификации

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Курсовая качество стандартизация и сертификация в сфере обслуживания

первая глава есть нужна вторая и третья

Анализ качества гостиницы Юань-Дун

2,1 характеристика гостиничного комплекса

(количество номеров услуги штат сотруднидников

орг структура)

2,2 Анализ потребительских предпочтений

(проанализировать анкету)

3 Рекомендации по совершенствованию системы анализа качества услуг гостиницы Юань-Дун

3,1 План мероприятий направленных на совершенствование качества в отеле

общее количество листов курсовой 35 листов

первая глава в приложении

далее курсовая не верная

антиплагиат 85%

анализ буду проверять поэтому работа должна быть качественная

гостиницу можно брать любую но поменять название на нужное

пишите в проекте сумму и срок

12 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
NiceBoss
Любава 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$35
3 дня
О данном исполнители скажу так. Качество на совесть, цена на зависть. Все выполненно точно в срок, учитывались при написании все пожелания. Замечаний не нашел. Заслуженные 10 баллов.
Оперативное ТЗ, быстрая оплата. Человек в общении краток и приятный. Благодарю за сотрудничество и всем рекомендую