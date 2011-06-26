Дипломная работа по языку СМИ

Очень прошу Вас помочь! Требуется доктор филологических наук для помощи в написании дипломной работы по языку СМИ (заголовки газет. Работа очень сложная, необходима научная новизна. Я обращалась в различные фирмы, но там мне либо отказывали, либо я получала откровенную халтуру. Я усердно занималась в течение 4 лет, но семейные обстоятельства сложились так, что я не в силах написать эту работу самостоятельно. Мне нужна помощь опытного специалиста, доктора наук, который занимается языком СМИ, но не того, который просто вышлет мне работу и потребует деньги, а того, кто будет присылать мне на почту поэтапно работу, чтобы я могла ее оценить и принять, а при необходимости просить корректировать. Написание работы должно быть совместным творчеством, а не халтурой. Материал, собранный в течение двух лет, имеется, таким образом, его не нужно подбирать. Мне необходимо создание концепции, подбор литературы по теме и совместное написание работы. Сроки написания работы - до марта следующего года. Тех, кто заинтересуется моим предложением, я прошу написать мне по адресу *******. Специалистам из контор по написанию дипломов не беспокоить. Конкретно тему диплома сообщу тому, кто напишет мне по электронной почте.Цена - по договоренности.