Дипломная работа по языку СМИ

Нужно сделать лабораторную работу в packet tracer Настроить и сконфигрировать сеть срок 30 июня ICQ: 380945346
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Очень прошу Вас помочь! Требуется доктор филологических наук для помощи в написании дипломной работы по языку СМИ (заголовки газет. Работа очень сложная, необходима научная новизна. Я обращалась в различные фирмы, но там мне либо отказывали, либо я получала откровенную халтуру. Я усердно занималась в течение 4 лет, но семейные обстоятельства сложились так, что я не в силах написать эту работу самостоятельно. Мне нужна помощь опытного специалиста, доктора наук, который занимается языком СМИ, но не того, который просто вышлет мне работу и потребует деньги, а того, кто будет присылать мне на почту поэтапно работу, чтобы я могла ее оценить и принять, а при необходимости просить корректировать. Написание работы должно быть совместным творчеством, а не халтурой. Материал, собранный в течение двух лет, имеется, таким образом, его не нужно подбирать. Мне необходимо создание концепции, подбор литературы по теме и совместное написание работы. Сроки написания работы - до марта следующего года. Тех, кто заинтересуется моим предложением, я прошу написать мне по адресу *******. Специалистам из контор по написанию дипломов не беспокоить. Конкретно тему диплома сообщу тому, кто напишет мне по электронной почте.Цена - по договоренности.
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