3 глава диплома

Предмет: Антикризисное управление

Тема: Направления повышения уровня использования производственных мощностей предприятия

Тип: 3-я глава diplomа

Объем: 25 листов

Срок: 27.06.2011, если никак, то назовите свои сроки.

Пожелания:

Прошу написать только 3 главу."Мироприятия направленные на повышения уровня использования производственных мощностей предприятия ООО "Кадар". ООО "Кадар" является предприятием занимающимся производством мебели и оптовой торговлей.Юридический адрес ООО «Кадар»: г. Москва, ул. Старомонетный пер., д. 9, стр. 1.

Количество учредителей – 1 человек (Ляхова О.В.)Место нахождения предприятия по производству мебели : г Великие Луки, пос. Мелиораторов, ул. Лесная, д. 3, стр. 2.

Основное направление – производство корпусной мебели из сосны,

Основные виды продукции :

Спальни, Кухни, Детские, Корпусная мебель, Прихожие, Шкафы, Буфеты, Витрины, Комоды, Диваны, Кресла, Кровати, Тумбы, Стеллажи, Столы, Стулья, Винтаж, Зеркала, Фурнитура

Общая площадь производства 726 кв.м. Из них производственный цех занимает 400 кв.м., складские помещения 200 кв.м, офис 40 кв.м., комната для приема пищи 12 кв.м. (оборудование – микроволновая печь, холодильник, титан с горячей водой ), душевые кабины 10 кв.м., туалет 8 кв.м., комната отдыха 16 кв.м.(оборудована кондиционером). Цех для просушки древесины, стоящий отдельно, 40 кв.м.У предприятия есть постоянные клиенты, которым предостовляются премии за большие обьемы закупок (от 500 тыс. руб.) Единоразовым покупателям льготы не предостовляются.Реализуется мебель через партнеров на договорных условиях, перед выводом, на рынок сбыта, товара проводятся маркетинговые исследования с привлечением сторонних организаций. Компания обладает постоянными покупателями сотрудничающих с первых дней работы на дружественных отношениях, и занимается привлечением новых клиентов благодаря взаимовыгодным договорным условиям, и конечно бесспорному качеству производимой продукции и низким ценам. По

купатели

Основными потребителями мебели компании ООО «Кадар» являются юридические лица, ООО «Колорадо», ООО «Дескадо», ООО «Пайн Стиль», ООО «Лидер Капитал»( Реализуется мебель в " Трех Китах", в "Гранде",в " Мире Сосны")

.Конкурентная среда организации

Компания ООО «Кадар» не первый год оказывает услуги на рынке мебелирования . Работая со всеми основными направлениями производства оптовой реализации мебели, специалисты компании готовы предложить широкий перечень моделей, выполненных в различных вариантах конструкции. В качестве материалов изготовления используются щитовые панели из сосны. Предприятие осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в основном в пределах г. Москва.

Основные конкуренты ООО «Кадар»

Конкуренцию деятельности организации составляют имеющиеся производители корпусной мебели в г. Москва Вот основные из них:

ООО «Николаевская мебельная фабрика», г. Николаевск;

ООО "Торговый Дом Молодечномебель" Республика Беларусь

ООО “ОПАДИРИС” Москва.

Главу следует разделить на три раздела .Сделать анализ конкурентной среды. Возможны меропиятия по расширению ассортимента(следует записать рабочих на курсы повышения квалификациии), или по производству мебели на заказ, возможно арендовать точки в залах торговых центров в которых реализуется продукция .

Сделать расчеты.

Данные бух.баланса и прочих таблиц во вложенном файле.