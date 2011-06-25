Курсовые Теплофизика и Отопление.

Тема: Партийно-политическая система России: современное состояние и динамика развития Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85% Срок: 28.06.2011 Жду предложений по цене
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить курсовые по ТГИВ
1. Теплофизика.
2. Отопление.
срок до 2 июля.
Примеры и методички с заданием прикреплены в ссылках на файлы.
дрес для принятия заявок:
Подобные работы появляются в течении всего учебного года.
ВАЖНО:
Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ТГИВ".
Также желательна ссылка на Ваш аккаунт на фрилансе. Если акаунта нет это следует указать.
Цену назначает исполнитель.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: Девиация и социальный контроль: типы и виды Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85% Срок: 28.06.2011 Жду предложений по ценеРефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт12 лет назад
Тема: Неопозитивизм и постпозитивизм: основные проблемы Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85% Срок: 28.06.2011 Жду предложений по ценеРефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Предмет Педагогика Тема: №9 или №17 Срок 26.06.11 до 18:00 Объем 8-10 стр. Стоимость 400 руб. Требования к работе Введение - 1-1,5 стр. Основная часть: Раскрыть вопрос + описать практический опыт работы учителя по курсу " Окружающий мир" Заключение 1-1,5 стр. СИЛ не старше ...Закрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать базу данных ресторана на SQL Server. Клиент-серверная архитектура. Количество таблиц в базе ~ 10 шт. Клиент на любом языке (предпочтительно C++) Содержание пояснительной записки (~30 стр.): Введение Подготовка к проектированию базы данных Планирование разработки базы данных Определение требований к системе Сбор и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлРефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлРефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлЗавершен12 лет назад
Подробнее см. файлЗавершен12 лет назад
- $15
Написать введение и заключение, сделать оформление к диплому Срок 1 деньЗавершен12 лет назад