Курсовые Теплофизика и Отопление.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Нужно выполнить курсовые по ТГИВ

1. Теплофизика.

http://files.mail.ru/YKL9HC

2. Отопление.

http://files.mail.ru/A3E97A

срок до 2 июля.

Примеры и методички с заданием прикреплены в ссылках на файлы.

дрес для принятия заявок:

[email protected]

Подобные работы появляются в течении всего учебного года.

ВАЖНО:

Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ТГИВ".

Также желательна ссылка на Ваш аккаунт на фрилансе. Если акаунта нет это следует указать.

Цену назначает исполнитель.

12 лет назад
MaksimKostukk
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад