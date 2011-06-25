Курсовые Теплофизика и Отопление.

Нужно выполнить курсовые по ТГИВ

1. Теплофизика.

http://files.mail.ru/YKL9HC

2. Отопление.

http://files.mail.ru/A3E97A

срок до 2 июля.

Примеры и методички с заданием прикреплены в ссылках на файлы.

дрес для принятия заявок:

[email protected]

Подобные работы появляются в течении всего учебного года.

ВАЖНО:

Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ТГИВ".

Также желательна ссылка на Ваш аккаунт на фрилансе. Если акаунта нет это следует указать.

Цену назначает исполнитель.