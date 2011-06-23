Курсовой проект БД ресторана

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Необходимо разработать базу данных ресторана на SQL Server.
Клиент-серверная архитектура.
Количество таблиц в базе ~ 10 шт.
Клиент на любом языке (предпочтительно C++)
Содержание пояснительной записки (~30 стр.):
Введение
Подготовка к проектированию базы данных
Планирование разработки базы данных
Определение требований к системе
Сбор и анализ требований пользователей
Проектирование базы данных
Концептуальное проектирование базы данных
Логическое проектирование
Связи
Физическое проектирование
Спецификация объектов
Разработка приложений
Проектирование транзакций
Проектирование пользовательского интерфейса
Реализация
Создание базы данных "Ресторан"
Клиентское приложение
Руководство программиста
Требования к установке MS SQL Server
Руководство пользователя
Заключение
Список используемых источников
Листинг программы клиентского приложения
Пример пояснительной записки прикреплен.
Связь: skype, icq, почта
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