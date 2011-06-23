Курсовой проект БД ресторана

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок485 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать базу данных ресторана на SQL Server.

Клиент-серверная архитектура.

Количество таблиц в базе ~ 10 шт.

Клиент на любом языке (предпочтительно C++)

Содержание пояснительной записки (~30 стр.):

Введение

Подготовка к проектированию базы данных

Планирование разработки базы данных

Определение требований к системе

Сбор и анализ требований пользователей

Проектирование базы данных

Концептуальное проектирование базы данных

Логическое проектирование

Связи

Физическое проектирование

Спецификация объектов

Разработка приложений

Проектирование транзакций

Проектирование пользовательского интерфейса

Реализация

Создание базы данных "Ресторан"

Клиентское приложение

Руководство программиста

Требования к установке MS SQL Server

Руководство пользователя

Заключение

Список используемых источников

Листинг программы клиентского приложения

Пример пояснительной записки прикреплен.

Связь: skype, icq, почта

12 лет назад
adm93rus
Сергей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад