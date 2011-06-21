Разработать курс "Комбинация многогранников"

Основная цель дипломной работы - это разработать элективный курс на тему "Комбинация многогранников". Необходимо решить около 40 задач на комбинацию многогранников из практикума по стереометрии Литвиненко. Чем более сложные и интересные комбинации , тем лучше. Можно вывести какой-то общий алгоритм решения таких задач. Затем на основе решения разработать элективный курс, который будет рассчитан на 10 класс и составлять 17 часов.

Объем: 50-90 страниц

Срок - 20 дней.

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