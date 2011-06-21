Курсовая по бухучету

НГТУ АВТФ первый курс информатика. Задание: 1. Таблица произвольной структуры хранится в файле. Столбцы таблицы могут содержать данные следующих типов: целое, вещественное, строка фиксированной длины, строка неограниченной длины. В начале файла должно содержаться само описание ...