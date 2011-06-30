Эксперементальная психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок140 просмотров
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12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$25
3 дня
Изначально присланная работа не соответствовала заявленным критериям, хотя была прислала очень оперативно. Была доработана до качественного состояния.
В очередной раз только положительные впечатления от сотрудничества. Задание и оплата - все в срок. Очень оперативная связь для консультаций по работам. +100