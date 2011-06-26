Приватный проект для Дремук Ирины

Необходимо разработать базу данных ресторана на SQL Server. Клиент-серверная архитектура. Количество таблиц в базе ~ 10 шт. Клиент на любом языке (предпочтительно C++) Содержание пояснительной записки (~30 стр.): Введение Подготовка к проектированию базы данных Планирование разработки базы данных Определение требований к системе Сбор и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет Педагогика
Тема: №9 или №17
Срок 26.06.11 до 18:00
Объем 8-10 стр.
Стоимость 400 руб.
Требования к работе
Введение - 1-1,5 стр.
Основная часть: Раскрыть вопрос + описать практический опыт работы учителя по курсу " Окружающий мир"
Заключение 1-1,5 стр.
СИЛ не старше 2007 года
Приложение (если необходимы)
В качестве объекта использовать учеников начальных классов МОУ Касторенская СОШ №1
Примечание: материал прилагается
- Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлРефераты, Курсовые и Дипломы11 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлРефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт12 лет назад
Подробнее см файлЗавершен12 лет назад
Подробнее см. файлЗавершен12 лет назад
- $15
Написать введение и заключение, сделать оформление к диплому Срок 1 деньЗавершен12 лет назад
Тема: Правовой статус ребенка по семейному законодательству Объем: 60стр Методичка имеется. От вас сумма и сроки. Оплата частями.Рефераты, Курсовые и Дипломы20 заявокЗакрыт12 лет назад
Дипломная работа по теме "Правовой статус ребенка по семейному закононодательству". Объем 60 страниц. Стоимость работы оценивается вами.Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $35
Нужно сделать отчет по практике Имеется содержание отчета и список рекомендуемой литературы. Тема: "Литейное производство черных и цветных металлов"Завершен12 лет назад
- Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт12 лет назад