Приватный проект для Дремук Ирины

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки125 просмотров
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Предмет Педагогика

Тема: №9 или №17

Срок 26.06.11 до 18:00

Объем 8-10 стр.

Стоимость 400 руб.

Требования к работе

Введение - 1-1,5 стр.

Основная часть: Раскрыть вопрос + описать практический опыт работы учителя по курсу " Окружающий мир"

Заключение 1-1,5 стр.

СИЛ не старше 2007 года

Приложение (если необходимы)

В качестве объекта использовать учеников начальных классов МОУ Касторенская СОШ №1

Примечание: материал прилагается

12 лет назад
vanes077
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$14
2 дня
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