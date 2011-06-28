Реферат по философии

Необходимо разработать базу данных ресторана на SQL Server. Клиент-серверная архитектура. Количество таблиц в базе ~ 10 шт. Клиент на любом языке (предпочтительно C++) Содержание пояснительной записки (~30 стр.): Введение Подготовка к проектированию базы данных Планирование разработки базы данных Определение требований к системе Сбор и ...