Реферат по политолии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок288 просмотров
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Тема: Партийно-политическая система России: современное состояние и динамика развития

Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85%

Срок: 28.06.2011

Жду предложений по цене

12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад