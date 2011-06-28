Реферат по политолии

Тема: Девиация и социальный контроль: типы и виды Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85% Срок: 28.06.2011 Жду предложений по цене
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Тема: Партийно-политическая система России: современное состояние и динамика развития
Требования: объем 15-50 стр, оригинальность от 85%
Срок: 28.06.2011
Жду предложений по цене
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