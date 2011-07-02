Курсовой проект БД ЧОП Варяг

"Политическая корректность при переводе с русского на английский" Курсовая работа с практической часть. Срок 3 дня. МУ нет. Все на усмотрение исполнителя Прошу указать стоимость.
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Необходимо разработать базу данных ЧОП Варяг на SQL Server.
Клиент-серверная архитектура.
Количество таблиц в базе ~ 6 шт.
Клиент на любом языке (предпочтительно C++)
Содержание пояснительной записки (~30 стр.):
Введение
Подготовка к проектированию базы данных
Планирование разработки базы данных
Определение требований к системе
Сбор и анализ требований пользователей
Проектирование базы данных
Концептуальное проектирование базы данных
Логическое проектирование
Связи
Физическое проектирование
Спецификация объектов
Разработка приложений
Проектирование транзакций
Проектирование пользовательского интерфейса
Реализация
Создание базы данных "ЧОП Варяг"
Клиентское приложение
Руководство программиста
Требования к установке MS SQL Server
Руководство пользователя
Заключение
Список используемых источников
Листинг программы клиентского приложения
В архиве прикрепил пример пояснительной записки и концептуальную схему ЧОП Варяг.
Связь: телефон, icq, почта.
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