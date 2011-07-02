Курсовой проект БД ЧОП Варяг

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки267 просмотров
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Необходимо разработать базу данных ЧОП Варяг на SQL Server.

Клиент-серверная архитектура.

Количество таблиц в базе ~ 6 шт.

Клиент на любом языке (предпочтительно C++)

Содержание пояснительной записки (~30 стр.):

Введение

Подготовка к проектированию базы данных

Планирование разработки базы данных

Определение требований к системе

Сбор и анализ требований пользователей

Проектирование базы данных

Концептуальное проектирование базы данных

Логическое проектирование

Связи

Физическое проектирование

Спецификация объектов

Разработка приложений

Проектирование транзакций

Проектирование пользовательского интерфейса

Реализация

Создание базы данных "ЧОП Варяг"

Клиентское приложение

Руководство программиста

Требования к установке MS SQL Server

Руководство пользователя

Заключение

Список используемых источников

Листинг программы клиентского приложения

В архиве прикрепил пример пояснительной записки и концептуальную схему ЧОП Варяг.

Связь: телефон, icq, почта.

12 лет назад
maximskin
Максим 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Fenryr
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Большое спасибо Виктору, сделал курсовой проект ЧОП Варяг, помог с запуском программы на моем компе. В дальнейшем буду пользоваться его услугами.
Доволен сотрудничеством. Всегда на связи.