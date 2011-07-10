Курсовая работа по переводоведению

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"Политическая корректность при переводе с русского на английский"

Курсовая работа с практической часть. Срок 3 дня. МУ нет. Все на усмотрение исполнителя

Прошу указать стоимость.

12 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LeNina
Нина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Отличная работа!! Нина профессионал в своем деле.Заказчик тоже доволен!
Спасибо большое Ксении за сотрудничество!! Доброжелательная и порядочная заказчица.