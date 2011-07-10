Курсовая работа по переводоведению

Нужно выполнить курсовые по ТГИВ 1. Теплофизика. http://files.mail.ru/YKL9HC 2. Отопление. http://files.mail.ru/A3E97A срок до 2 июля. Примеры и методички с заданием прикреплены в ссылках на файлы. дрес для принятия заявок: [email protected] Подобные работы появляются в течении всего учебного года. ВАЖНО: Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при ...