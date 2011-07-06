Курсовая теория государства и права

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок185 просмотров
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Темы любая на выбор

1.Понятие и виды юридической ответственности

2.Понятие и признаки правонорушения

3.Понятие механизма государства

4.Понятия реализации права , ее виды

30-35 листов

плагиат 80%

сноски обязательно квадратные,оформление ГОСТ

свежий список литературы

5,07 до 12,00 мск

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12 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$25
2 дня
Артур молодец работает четко у меня не нашлось замечаний по проекту. Оформление работы строго по ГОСТУ. Содержание также понравилось даже очень. Проект сдан раньше срока Заслуженные 10 баллов. Сотрудничество продолжим.
Отличный заказчик. Своевременная оплата и профессиональное отношение к делу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! С уважением Артур.