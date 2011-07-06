Курсовая теория государства и права

Диплом менеджмент в образовании Нужно написать рецензию Срок 1-2 дня Вышлю пример и "козу" Объем до пяти страниц текста с полуторным интервалом. Размер шрифта – 12.
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Темы любая на выбор
1.Понятие и виды юридической ответственности
2.Понятие и признаки правонорушения
3.Понятие механизма государства
4.Понятия реализации права , ее виды
30-35 листов
плагиат 80%
сноски обязательно квадратные,оформление ГОСТ
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5,07 до 12,00 мск
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