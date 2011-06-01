К диплому нужна рецензия

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Диплом менеджмент в образовании

Нужно написать рецензию

Срок 1-2 дня

Вышлю пример и "козу"

Объем до пяти страниц текста с полуторным интервалом. Размер шрифта – 12.

12 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад