Диплом Автомобили и автомобильное хозяйство

Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Нужен исполнитель на дипломный проект на тему: Проектирование АТП для перевозки 1170 тыс. тонн груза. Задание в прикрепленном файле. Сроки – до 23 июля. Методичек нет.

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