Диплом Автомобили и автомобильное хозяйство

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки209 просмотров
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Здравствуйте, ув. фрилансеры.

Нужен исполнитель на дипломный проект на тему: Проектирование АТП для перевозки 1170 тыс. тонн груза. Задание в прикрепленном файле. Сроки – до 23 июля. Методичек нет.

Оплата webmoney в течении недели после получения готового диплома.

Писать только тем, кто имеет опыт выполнения подобных дипломов.

Жду от вас предложений по цене.

12 лет назад
studhelper
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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