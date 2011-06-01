Написать практику

Практика проходит на маленьком предприятии,где штат 3 человека.

практика должна представлять собой хронологию действий на предприятии:

1 июня пришла,сделала это. можно не каждый день,т.е. три дня занималась

одной деятельностью, после другой. Это первая практика,т.е. в основном практиканты

знакомятся с деятельностью предприятия и нужна она с финансовой стороны:

отчетность, рентабельность, затраты,основные фонды... предприятие:

ип по ремонту обуви - сама мастерская+магазин по продаже фурнитуры.

Практика с 1.06.2011 по 30.06.2011

Имеется бланк (таблица) к заполнению.

Прошу указать сроки выполнения и цену.