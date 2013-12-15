Курсовая. Педагогика

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Закрыт2 заявки90 просмотров

Методика развития речи детей дошкольного возраста

Тема: Влияние русского фольклора на сочинение сказок детьми дошкольного возраста

Объем: 40 стр

Плагиат от 70%

Срок: 15.12.2013

Без предоплаты! Выполняете 30% скидываете на рассмотрение, оплачиваю 50%

11 лет назад
anna55
44 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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